В Нижегородской области закрыли смену в лагере после заболевания детей

В правительстве региона сообщили, что в детских оздоровительных учреждениях пройдут внеплановые проверки

ТАСС, 16 июня. Работа оздоровительной смены прекращена в лагере "Лазурный" в Выксе Нижегородской области, где были выявлены случаи заболевания детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"По факту возникновения инфекционной заболеваемости в лагере "Лазурный" главным государственным санитарным врачом по территории вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий в детском лагере "Лазурный" ( г. Выкса) путем прекращения работы оздоровительной смены. Эпидемиологическое расследование продолжается", - говорится в сообщении.

В правительстве региона также сообщили, что в детских оздоровительных учреждениях пройдут внеплановые проверки.

Происшествия в лагерях

Ранее трое детей, отдыхавших в лагере "Лазурный" в городе Выксе, обратились за медпомощью с признаками отравления. Также в четверг следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, который находился в санаторно-реабилитационном центре "Золотой колос" в Арзамасском округе. По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в учреждении была выявлена стрептококковая инфекция.

Как сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, ребенок скончался не в самом лагере, а в стационарном лечебном учреждении Нижнего Новгорода. "Мы собираем всю необходимую информацию для того, чтобы восстановить цепочку событий, происходивших на территории лагеря. Кроме того, мы детально изучаем анамнез ребенка: когда и чем он болел, имелись ли у него какие-либо хронические заболевания", - отметил Мелик-Гусейнов.

Замгубернатора подчеркнул, что причины у происшествий разные, поэтому объединять эти ситуации нельзя, при этом в обоих лагерях. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в обоих лагерях провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий, обследовали всех детей и сотрудников, изолировали детей с признаками заболеваний, провели дезинфекцию в учреждениях и отобрали пробы биологического материала от людей и пробы с объектов внешней среды.