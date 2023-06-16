К горящему судну Beks Force в Приморье подошли первые спасательные суда

Буксир Восточного порта начал подавать воду в горящий отсек

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Спасательное судно "Светломор-3" и буксир Восточного порта прибыли к терпящему бедствие у берегов Приморья сухогрузу Beks Force, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"К месту аварии прибыл "Светломор-3" приморского филиала спасслужбы, а также буксир Восточного порта. Последний пришвартовался к Beks Force и подает воду в аварийный отсек. Пока данных о возможном распространении пожара нет. Но раз экипаж от эвакуации отказался, вероятно, ситуация стабильная", - рассказал Кравченко.

Он уточнил, что разлива нефтепродуктов пока не наблюдается. По предварительным данным, все 24 члена экипажа являются гражданами Филиппин и Турции.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар на иностранном сухогрузе под флагом Маршалловых Островов, который следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный. Пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег.

Судно построено в 2005 году, его длина составляет 288,97 м, ширина - 45 м, судовладелец - турецкая компания.