16 июня, 08:34

Жители пяти районов Дагестана остались без света из-за непогоды

Восстановлением электроснабжения занимаются восемь бригад

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Жители пяти районов Дагестана остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, произошедших в результате непогоды. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго региона.

"В результате ухудшения погодных условий частично обесточенными оказались жители Дахадаевского, Ахтынского, Дербентского, Хасавюртовского и Новолакского районов", - говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах задействовали восемь бригад энергетиков.

Ранее ГУ МЧС России по региону объявило штормовое предупреждение. 15 и 16 июня по районам Дагестана сохраняются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. 

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