Пассажир выжил после падения на пути на станции "Электрозаводская" БКЛ метро Москвы

Его госпитализировали

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Молодой человек выжил после падения на пути на станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, он госпитализирован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Подтверждаем факт падения человека на станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии, молодой человек для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщали, что на Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути. Позже движение было введено в график.