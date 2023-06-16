В Сибири вторая волна паводка завершится во второй декаде июня

Подтопление в Сибирском федеральном округе сохраняется в Алтайском крае, в республике Алтай и в Сибири

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Прохождение второй волны паводка в Сибирском федеральном округе (СФО) завершится во второй декаде июня, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Новосибирской области Константин Банников.

"Прохождение второй волны паводка осложнило выпадение осадков в конце апреля по горным районам Алтая и достаточно жаркий период в начале июня на всей территории округа, который вызвал активное снеготаяние. Вторая волна начинается с середины мая и заканчивается во второй декаде июня", - сказал Банников.

Сейчас подтопление в округе сохраняется в Алтайском крае и в республике Алтай. В Сибири подтопления во время прохождения второй волны паводка произошли в пяти субъектах округа. По словам Банникова, с середины мая в зону подтопления попали жилые дома, приусадебные участки, автодороги и низководные мосты в Томской области, Алтайском и Красноярском краях, а также в республиках Тыва и Алтай. Наихудшая паводковая обстановка сложилась в Республике Алтай.

В апреле глава МЧС России Александр Куренков заявил, что тяжелая паводковая ситуация ожидается в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Как сообщали в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева, более 680 населенных пунктов, в которых проживают около 150 тыс. человек, могут попасть в зону подтопления в регионах Сибири в 2023 году. Подтопленными могут оказаться свыше 430 участков автодорог местного и регионального значения, а также более 220 социально-значимых объектов.