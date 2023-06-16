В Минусинске на три дня ввели режим "черного неба"

Региональное управление Роспотребнадзора усилило мониторинг атмосферного воздуха

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ввели в Минусинске в Красноярском крае, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяев.

"Режим НМУ вводится Среднесибирским УГМС в Минусинске с 16:00 (12:00 мск) сегодняшнего дня до 16:00 (12:00 мск) 19 июня. Нами усилен мониторинг атмосферного воздуха", - написал он.

В Среднесибирском УГМС уточнили, что объявлен НМУ первой степени опасности.

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуют меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.