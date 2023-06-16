Число погибших в результате паводка после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что с начала спасательной операции из зоны подтопления эвакуированы 7,8 тыс. местных жителей, за прошедшие сутки - 295

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Число жертв подтопления населенных пунктов Херсонской области, возникшего вследствие разрушения Каховской ГЭС, возросло до 25. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Ранее сообщалось о 18 погибших. "25 человек погибли", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее Сальдо сообщал, что с начала спасательной операции из зоны подтопления эвакуированы 7,8 тыс. местных жителей, за прошедшие сутки - 295.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести Киев.