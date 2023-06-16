16 июня, 11:45

В Свердловской области суд приостановил работу комбината, где отравились 10 детей

У пострадавших выявлен норовирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Суд приостановил на три месяца работу комбината детского питания, который обслуживал школу № 33, где отравились 10 детей и один вожатый. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону в пятницу.

"Суд приостановил деятельность МУП "Комбинат детского питания" на 90 суток", - говорится в сообщении.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по области сообщили, что у отравившихся школьников был выявлен норовирус. Его РНК была обнаружена у пяти сотрудников столовой. Кроме того, на пищеблоке школы № 33 выявлены нарушения: несоблюдение товарного соседства в холодильном оборудовании, правил хранения продуктов, нарушение технологического процесса приготовления блюд, несоблюдение личной гигиены. 

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РоссияСвердловская область
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