На Кубани подтопленными после дождей остаются более 90 дворов и 13 домов

В Сочи продолжают восстанавливать мост через реку Мацесту в поселок Верховое

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Подтопленными в трех районах Краснодарского края после ливней по состоянию на пятницу остаются 90 придомовых территорий и 13 домов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений в трех муниципальных образованиях (МО Лабинский, Кавказский и Усть-Лабинский районы) остаются подтопленными 90 придомовых территорий, в 13 домовладениях находится вода", - говорится в сообщении.

Ликвидацию последствий завершили в Кореновском районе. В Сочи продолжают восстанавливать мост через реку Мацесту в поселок Верховое, отрезанных населенных пунктов нет, имеются объездные пути. Мост в селе Краево-Армянское расчищен и функционирует в штатном режиме.

В общей сложности в крае были подтоплены 16 городов и районов, вода заходила на 1,8 тыс. придомовых территорий, включая почти 900 домов. Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани продлили до 19 июня, ожидаются подъемы уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.