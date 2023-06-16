Жителя вьетнамской провинции Куангчи приговорили к смертной казни за перевозку наркотиков

У Хо Ланга изъяли таблетки метамфетамина общим весом 2,3 кг

ХАНОЙ, 16 июня. /ТАСС/. Народный суд провинции Куангчи (Центральный Вьетнам) приговорил местного жителя Хо Ланга к смертной казни за перевозку наркотиков, сообщил в пятницу информационный портал Bao Moi.

Согласно материалам судебного процесса, 23-летний Ланг был задержан в начале марта при попытке передать сообщникам пластиковый пакет с наркотиками. Производившие задержание полицейские из службы наркоконтроля обнаружили в пакете таблетки метамфетамина общим весом 2,3 кг.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и просил о снисхождении, однако суд, учитывая тяжесть совершенного преступления, вынес Хо Лангу смертный приговор.

Вьетнамское законодательство в части борьбы с производством и распространением наркотиков является одним из самых жестких в мире. Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, выступая на этой неделе на встрече с сотрудниками правоохранительных органов, отметил, что ежегодно в стране раскрывают более 23 тыс. дел, связанных с наркоторговлей, а число задержанных по этим делам превышает 32 тыс. Он подчеркнул, что правящая Компартия Вьетнама и государство придерживаются принципа абсолютной нетерпимости к наркоторговле и наркомании. "Если в семье есть плохой ребенок, страдает эта семья, но если в семье есть наркоман, страдает весь район", - сказал Во Ван Тхыонг, указав на необходимость усиления не только борьбы с наркоторговлей, но и профилактики наркомании.

По данным министерства общественной безопасности, которые привела газета "Сайгон зяй фонг", в стране насчитывается свыше 183 тыс. наркоманов, более 17 тыс. человек проходят лечение от наркозависимости. Основные маршруты наркотрафика пролегают через северо-западные и центральные провинции Вьетнама, граничащие с Лаосом, где в труднодоступных горных джунглях действуют подпольные лаборатории по производству героина, опиума и синтетических наркотиков.