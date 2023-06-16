В Северной Осетии туристка сорвалась в горную реку во время экскурсии

Ведется работа по обследованию берегов реки вниз по течению

ТАСС, 16 июня. В горах Северной Осетии туристка из Минеральных вод сорвалась в реку во время экскурсии. Спасатели начали поиски, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Во время экскурсии в Дигорское ущелье республики со смотровой площадки, расположенной примерно в 2 км выше "Чертова моста", в реку сорвалась девушка. По имеющейся информации, пострадавшая - жительница Минеральных Вод 1988 года рождения, входила в состав туристической группы, направлявшейся в базу отдыха "Порог неба", - говорится в сообщении.

Для проведения поисков на место были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 9 и спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ведется работа по обследованию берегов реки вниз по течению.