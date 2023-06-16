В Донецке из-за аварии на электросетях без света остались более 19 тыс. абонентов

Причины произошедшего устанавливаются

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Более 19 тыс. абонентов западной части Донецка остались без электричества из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин.

"Часть Кировского и Петровского районов временно обесточены. Без электроснабжения 51 трансформаторная подстанция, электроэнергию не получают 19 029 абонентов", - написал мэр в Telegram-канале.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее Кулемзин сообщал об отключении электричества в указанных районах столицы ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.