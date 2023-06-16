В Дагестане заключили под стражу управляющего рестораном, выстрелившего в сотрудника

Пострадавший умер в больнице

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Суд заключил под стражу управляющего рестораном в Махачкале, выстрелившего в сотрудника, который впоследствии умер в медучреждении. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следственными органами следственного управления СК РФ по Республике Дагестан мужчине будет предъявлено новое обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 июня управляющий рестораном, расположенного по улице Гайдара Гаджиева в Махачкале, находясь в помещении заведения, выстрелил из пистолета в одного из сотрудников из-за возникшего конфликта. Мужчина с проникающим огнестрельным ранением был доставлен в республиканскую больницу, где позднее врачи диагностировали его смерть.

Ранее по факту инцидента было возбуждено дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).