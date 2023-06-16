Старовойт назвал причину пожара на территории предприятия

По словам губернатора, возгорание произошло из-за беспилотника Вооруженных сил Украины

КУРСК, 16 июня. /ТАСС/. Пожар на складе предприятия "Бел-Поль" в Курском районе произошел в пятницу из-за беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующую версию подтвердили специалисты из силовых ведомств, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар на территории предприятия "Бел-Поль" произошел из-за беспилотника ВСУ", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ночью в пятницу произошел пожар на территории "Бел-Поль" в Курском районе, предприятие является одним из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями. По данным регионального управления МЧС, в 04:59 пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пухом, где огнем было охвачено около 2 тыс. кв. м.

В тушении пожара задействованы более 40 человек и 10 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Глава региона поручил оперативно провести экспертизу, оценить ущерб и включить предприятие в специальный реестр для оказания необходимой помощи.