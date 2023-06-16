В ДНР сообщили об украинском обстреле Донецка из РСЗО

Украинские военнослужащие выпустили по городу две ракеты

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив две ракеты. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <…> Донецка (Кировский район), выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.