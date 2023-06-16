Открытое горение гаражных боксов недалеко от ТЭЦ в Подмосковье ликвидировали

Площадь возгорания составила 500 кв. м

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение гаражных боксов на площади 500 кв. м в Дзержинском. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 17:16 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел на Алексеевской улице. В 16:59 огонь был локализован. Существовала угроза расположенному рядом автосервису, но ее удалось снять. Недалеко от места пожара расположена ТЭЦ-22.

В новость внесены изменения (17:40 мск) - обновлена информация о пожаре.