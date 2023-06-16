В Липецкой области женщину госпитализировали после возгорания туристического автобуса

Автобус сгорел полностью

ТАСС, 16 июня. В Хлевенском районе Липецкой области в пятницу произошло возгорание в туристическом автобусе, следовавшем по маршруту Гомель - Кабардино-Балкария. В результате инцидента пострадала 55-летняя пассажирка, ее госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"По предварительным данным, 16 июня около 16:00 на 459-м км автодороги М-4 "Дон" в районе села Хлевное Липецкой области произошло возгорание туристического автобуса, двигающегося по маршруту Гомель - Кабардино-Балкария. <…> В момент происшествия в автобусе находились 49 пассажиров и 2 водителя, среди них 13 детей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, во время движения водитель обратил внимание на задымление в моторном отсеке автобуса, незамедлительно остановил автобус и вызвал экстренные службы, после чего приступил к эвакуации пассажиров. "При выходе из автобуса женщина 1968 года рождения получила травму. Пострадавшая госпитализирована", - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, движение транспорта на данном участке трассы не затруднено. Автобус сгорел полностью. "Муниципальные власти приняли решение о размещении пассажиров автобуса в одной из гостиниц района", - сообщили в пресс-службе.