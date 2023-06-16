Муж актрисы Бабушкиной стал фигурантом уголовного дела о приобретении наркотиков в Москве

В отношении Андрея Гацунаева также возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Муж актрисы Кристины Бабушкиной Андрей Гацунаев стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому и приобретении наркотиков в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Андрея Гацунаева возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции, после того как в его машине был обнаружен сверток с подозрительным веществом", - сказал собеседник агентства.

В ГСУ СК по Москве ТАСС подтвердили информацию о возбуждении дела. "Замоскворецким межрайонным следственным отделом СУ по Центральному административному округу СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в пятницу на улице Коровий Вал сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 45-летнего мужчины и в ходе осмотра в салоне обнаружили сверток с наркотическим веществом. Мужчина, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, применил насилие в отношении сотрудника ДПС. В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия, ему будет предъявлено обвинение и рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.