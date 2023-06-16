В строящемся здании на территории центра медицины катастроф в Москве произошел пожар

Площадь возгорания составляет 80 кв. м

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Строящееся здание горит на площади 80 кв. м на территории Федерального центра медицины катастроф на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре по адресу: улица Щукинская, дом 5, строение 6. Площадь - 80 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, горит утеплитель на первом этаже строящегося четырехэтажного здания.

На место прибыли пожарные, ведется тушение.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС ТАСС подтвердили факт пожара. "В 17:24 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Щукинская улица, д. 5", - сообщили в главке, отметив, что возгорание произошло в строящемся здании. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.