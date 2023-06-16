16 июня, 15:18

В Дагестане восстановили прерванное непогодой электроснабжение пяти районов

Это касается жителей Дахадаевского, Ахтынского, Дербентского, Хасавюртовского и Новолакского районов

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение пяти районов Дагестана, которые остались в пятницу без света из-за аварийных отключений, вызванных непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.

"Дагестанские энергетики вернули свет в дома потребителей пяти районов республики", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром из-за прошедших накануне сильных дождей оказались частично обесточенными жители Дахадаевского, Ахтынского, Дербентского, Хасавюртовского и Новолакского районов. 

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© Информационное агентство ТАСС
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