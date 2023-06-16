Это касается жителей Дахадаевского, Ахтынского, Дербентского, Хасавюртовского и Новолакского районов

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение пяти районов Дагестана, которые остались в пятницу без света из-за аварийных отключений, вызванных непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.

"Дагестанские энергетики вернули свет в дома потребителей пяти районов республики", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром из-за прошедших накануне сильных дождей оказались частично обесточенными жители Дахадаевского, Ахтынского, Дербентского, Хасавюртовского и Новолакского районов.