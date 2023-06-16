CNN сообщил о гибели четырех человек из-за торнадо на юге США

Различные травмы получили от 50 до 75 человек

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Количество жертв в результате удара торнадо по Техасу и Флориде в ночь на пятницу составило четыре человека. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN.

Сильнее всего пострадал город Перритон на севере Техаса. Здесь погибли три человека, еще один пропал без вести. Различные травмы получили от 50 до 75 человек, разрушено несколько домов, хотя окончательный размер ущерба пока уточняется.

Еще один человек погиб во Флориде в округе Эскамбия в результате еще одного торнадо. Из-за удара стихии на юго-востоке США примерно 400 тыс. домохозяйств остаются без света.

Высокая угроза торнадо сохранится в Техасе и Луизиане в ближайшие дни. Юг США переживает на этой неделе волну сильной жары, в отдельных районах температура поднимается до 40 градусов Цельсия и выше, что способствует образованию торнадо.