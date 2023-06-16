В Курской области при падении на дом беспилотника ВСУ пострадал человек

Он получил легкое осколочное ранение

КУРСК, 16 июня. /ТАСС/. Один человек в селе Коренево Курской области получил легкое осколочное ранение при падении беспилотника Вооруженных сил Украины на частный дом, сообщил в пятницу губернатор региона Роман Старовойт.

"В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, в результате взрыва повреждены окна дома. Владельцу жилья помогут восстановить имущество. Расстояние от Коренево до российско-украинской границы составляет порядка 30 км.