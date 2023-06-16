В Москве закрыли фитнес-клуб после четырех случаев отравления хлором

Бабушкинским районным судом принято решение о приостановлении деятельности фитнес-клуба на срок до 60 суток

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фитнес-клуб Loft Fitness закрыли в Москве на 60 дней после четырех случаев отравления газообразным хлором. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что фитнес-клуб проверили после поступления информации из НИИ скорой помощи имени Склифосовского о четырех случаях отравления газообразным хлором у посетителей бассейна.

"При проведении расследования установлено, что 30 мая 2023 года в бассейне находились взрослые посетители, из них четверо почувствовали резкое недомогание (жжение слизистой глаз, кашель). С признаками отравления парами хлора пострадавшие были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. <…> По результатам рассмотрения материалов административного дела Бабушкинским районным судом принято решение о приостановлении деятельности фитнес-клуба на срок до 60 суток. Устранение нарушений в фитнес-клубе Loft Fitness с бассейном находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты отобрали пробы воды. По результатам проведенных исследований было установлено превышение концентраций свободного хлора в воздухе помещения бассейна в 15 раз, а также превышение концентраций свободного остаточного хлора в воде бассейна в 100 раз.