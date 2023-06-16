В Шебекине после массированных обстрелов повреждены 113 многоквартирных домов

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что различные повреждения также получили более 700 частных домовладений

БЕЛГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Более 700 частных домовладений и 113 многоквартирных домов (МКД) в Шебекине Белгородской области получили различные повреждения в результате массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Приехал в Шебекино. По предварительным подсчетам, различного уровня разрушения зафиксированы в 113 многоквартирных домах и более 700 частных жилых домовладениях", - написал он.

По словам Гладкова, в Шебекине уже начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов, разбитого стекла и мусора. Приступили и к восстановительным работам. "По тем домам, в которых успели сделать замеры и изготовить стеклопакеты в промежутках между интенсивными обстрелами, монтаж уже начался", - добавил губернатор.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, по словам Гладкова, по предварительным подсчетам, повреждения выявлены в 4 многоквартирных и 462 частных жилых домах.

1 июня в Шебекинском округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. В связи с массированными обстрелами местных жителей начали вывозить в пункты временного размещения. По данным на 6 июня более 8 тыс. эвакуированных жителей находились в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах Белгородской области, часть переехала в регионы ЦФО.

Ранее губернатор сообщил, что на восстановление 10 поврежденных предприятий Шебекинского округа потребуется 13 млрд рублей. Он уточнил, что эти предприятия на данный момент не работают, федеральный центр помогает региону в сложившейся ситуации.