16 июня, 17:13

Самолет, следовавший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Саратове

Belovodchenko Anton/ Shutterstock/ FOTODOM, архив
© Belovodchenko Anton/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

С пассажирами работает представитель авиакомпании

ТАСС, 16 июня. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Москва - Сочи, в пятницу вынужденно приземлился в аэропорту Саратова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Гагарин.

"Сегодня в аэропорту Гагарин в 19:08 (18:08 мск - прим. ТАСС) совершил посадку самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва - Сочи", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что с пассажирами работает представитель авиакомпании. О причинах вынужденной посадки не сообщается. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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