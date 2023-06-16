Самолет, следовавший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Саратове

С пассажирами работает представитель авиакомпании

ТАСС, 16 июня. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Москва - Сочи, в пятницу вынужденно приземлился в аэропорту Саратова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Гагарин.

"Сегодня в аэропорту Гагарин в 19:08 (18:08 мск - прим. ТАСС) совершил посадку самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва - Сочи", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что с пассажирами работает представитель авиакомпании. О причинах вынужденной посадки не сообщается.