Число раненных мирных жителей Донецка в результате обстрела ВСУ возросло до восьми

Под обстрел попала автобусная остановка

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Число раненных в Кировском районе Донецка мирных жителей из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до восьми. Об этом в пятницу сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Погибла женщина 1953 года рождения, ранены женщины 1954, 1958, 1959, 1967, 1983, 1984 годов рождения. и двое мужчин 1978 года рождения", - заявил мэр.

ВСУ днем открыли огонь по Кировскому району Донецка. Под обстрел попала автобусная остановка, на которой находились люди. Одна из пострадавших умерла до приезда скорой медицинской помощи. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, огонь, предположительно, велся из РСЗО HIMARS.