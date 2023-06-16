Минздрав эвакуировал 95 человек из херсонских медорганизаций после разрушения дамбы ГЭС

Глава ведомство Михаил Мурашко отметил, что в зоне затопления задействованы 8 бригад скорой медицинской помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Минздрав России эвакуировал 95 человек из медицинских организаций, находящихся на затопленных территориях Херсонской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ведомство Михаил Мурашко.

"Мы эвакуировали из медицинских организаций, находящихся на подтопленных территориях, 95 человек. Там есть достаточно свободный коечный фонд - 207 коек, в которые мы можем переводить пациентов. В том числе есть возможность развернуть еще 130 коек", - сказал он.

Мурашко добавил, что сейчас в зоне затопления задействованы 8 бригад скорой медицинской помощи, дополнительно в режиме готовности находятся еще 29 бригад. По линии Центра медицины катастроф Минздрава России задействованы 28 специалистов. "Дополнительно направлены специалисты Федерального медико-биологического агентства, работает Роспотребнадзор. Организована работа медицинских бригад пунктов временного размещения. Начата вакцинация населения от вирусного гепатита, дизентерии, других инфекций, которые потенциально могут распространяться в связи с техногенными факторами", - рассказал министр.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.