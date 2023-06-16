16 июня, 18:20,
обновлено 16 июня, 19:35

Файзуллин считает, что через неделю можно будет оценить состояние плотины Каховской ГЭС

В течение семи дней вода достигнет соответствующего уровня, отметил министр строительства и ЖКХ РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Каховском водохранилище, позволяющий оценить состояние плотины Каховской ГЭС, будет достигнут примерно через семь дней. Об этом в пятницу заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Вода постепенно сходит. Я думаю, в течение дней семи будет понятно, освободится тот уровень водохранилища, стабилизируется на самой нижней отметке, которая позволит уже увидеть, что произошло с телом самой плотины и насколько разрушительны последствия этого террористического акта", - сказал он.

Файзуллин отметил, что только после оценки состояния плотины будет понятно, "есть ли возможность восстановить [ее] в этом месте, либо придется формировать водохранилище на новой территории". 

Теги:
УкраинаРоссияФайзуллин, Ирек ЭнваровичВоенная операция на УкраинеПМЭФ
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