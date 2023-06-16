В Ингушетии назвали причину ДТП с семью погибшими

Авария произошла из-за выезда автомобиля на встречную полосу

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Предварительной причиной ДТП с двумя легковыми машинами в Ингушетии, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA -112. В результате ДТП от полученных травм скончались оба водителя, пассажир иномарки и четверо пассажиров LADA, включая троих несовершеннолетних детей. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры республики, надзорным органом организована проверка по факту ДТП.

"На место происшествия выехали заместитель прокурора республики Гирихан Хазбиев и прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев. Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних. Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль", - говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, жертвами ДТП стали члены одной семьи - родители и трое детей, а также двое мужчин.