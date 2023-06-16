16 июня, 18:52
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли телевышку на левобережье Херсонской области

По словам представителя экстренных служб региона, конструкция разрушена

ГЕНИЧЕСК, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу обстреляли телевышку в Чаплинке на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"Сегодня, 16 июня, укронацисты несколько раз обстреляли телевышку в населенном пункте Чаплинка", - сказал он, уточнив, что конструкция разрушена, но телевещание восстановлено специалистами с другой вышки.

По его словам, "ВСУ несколько месяцев ранее удалось ее практически полностью разрушить". "Однако российскими специалистами трансляции телевидения и радио удалось ее восстановить и наладить вещание. По всей видимости, не дает покоя им наша правдивая информация", - добавил он. 

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