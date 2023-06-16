Глава Сочи заявил, что ущерб после подтоплений превышает 1 млрд рублей

По словам Алексея Копайгородского, власти помогают сочинцам собрать документы на денежные компенсации

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Ущерб от сильных ливней, которые вызвали подтопления и размытие автомобильных мостов в Сочи, превышает 1 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил глава города Алексей Копайгородский.

"Завершили подсчет суммы ущерба, нанесенного стихией 14 июня. Более 1 млрд рублей потребуется на восстановление пострадавшей инфраструктуры Мацесты. Но в первую очередь мы должны оказать всю необходимую адресную помощь нашим жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления", - написал он в своем Telegram-канале.

Власти помогают сочинцам собрать документы на денежные компенсации. Как уточнил Копайгородский, в результате непогоды оказались подтоплены 45 домов. В процессе устранение крупной аварии на газопроводе на улице Измайловская. "Сейчас голубое топливо в дома жителей идет по временной схеме. Бригады коммунальщиков проводят переподключение газовой трубы. И уже завтра последствия аварии будут полностью устранены", - пояснил он.

По его словам, в настоящее время удалось возобновить работу затопленной канализационно-насосной станции "Мацеста", решается вопрос восстановления мостов и укрепления подпорных стен.

В ночь на среду в Сочи прошли залповые ливни, в результате вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста, оказались подтоплены домовладения, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыты два автомобильных моста, пострадали коммуникации, течением рек на улицы города принесло ветки деревьев и мусор. По состоянию на пятницу проведена санитарная уборка, восстановлена подача электричества, воды и газа, вывезено 1,2 тыс. куб. м древесины и мусора, планируется отремонтировать поврежденную набережную реки Мацеста.