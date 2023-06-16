В Ростове-на-Дону осудили четверых крымчан, готовивших теракт в Симферополе

Их приговорили к реальным срокам от 2 до 7,5 года колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в среду приговорил на сроки от 2 лет колонии-поселения до 7,5 года колонии строгого режима четырех фигурантов дела о подготовке теракта в Симферополе. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В 2020 году Андрей Кулиевич, Николай Лагутин и Валентин Хорошаев в целях производства взрыва в месте массового скопления людей в Симферополе вели поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам жительства", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в это же время трое фигурантов незаконно хранили самодельное огнестрельное оружие, а также три пистолетных патрона. Кроме того, вместе с Даниилом Решетниченко злоумышленники в общественных местах размещали листовки с информацией, побуждающей к насильственному свержению власти в России, и высказываниями, оправдывающими преступную деятельность.

Отмечается, что Кулиевич, Лагутин и Хорошаев признаны виновными в подготовке теракта, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, незаконном хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Им назначено наказание от 7 лет до 7,5 года колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и выплате штрафа в размере 250 тыс. рублей. Решетниченко признан виновным в пропаганде терроризма, ему назначено наказание на срок два года в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.