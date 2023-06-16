16 июня, 20:26

В поселке Адыгеи после ливня подтопило порядка 50 придомовых территорий

Речь идет о населенном пункте Каменномостский в Майкопском районе республики

МАЙКОП, 16 июня. /ТАСС/. Подтопление около 50 придомовых территорий произошло в поселке Каменномостский Майкопского района Адыгеи из-за интенсивного дождя.

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Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель руководителя республиканского комитета по делам ГО и ЧС Рашид Манапов.

"В поселке Каменномостский из-за сильного ливня произошло подтопление склоновыми водами около 50 придомовых территорий", - сказал он.

Ранее главное управление МЧС России по Адыгее предупреждало жителей региона о ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 м/с. 

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