17 июня, 00:02,
обновлено 17 июня, 00:04
Массовое отравление сидром в регионах России

Число отравившихся суррогатным сидром возросло до 106

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Из них 36 умерли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106, 36 из них умерли, в том числе ребенок. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Пострадали 106 человек, в том числе 5 детей. Погибли 36 человек, в том числе 1 ребенок", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр добавил, что на стационарном лечении еще находятся 19 человек, в том числе ребенок. Проведено 48 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских организаций.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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