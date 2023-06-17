В Белгороде произошел пожар в жилом доме

Пострадавших нет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. К настоящему времени возгорание ликвидировали. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Белгородской области.

Информация о пожаре поступила в пятницу около 12 часов ночи, к месту вызова прибыли дежурные подразделения пожарно-спасательных частей.

"По оперативным данным, в настоящее время пожар ликвидирован", - сообщили в республиканском управлении МЧС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что возгорание, по предварительным данным, произошло в котельной, расположенной на крыше дома. "Пожар в жилом доме полностью потушен. Пострадавших нет. Предварительно горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры", - добавил он.