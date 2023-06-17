МЧС эвакуировало из подтопленных районов Херсонской области более 7,8 тыс. человек

По данным ведомства, от воды освободились более 4 тыс. домов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 7,8 тыс. человек эвакуированы силами МЧС из Херсонской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, от воды освободились более 4 тыс. жилых домов.

"На сегодняшний день от воды освободились 4 025 жилых домов, 54 социально значимых, административных и инфраструктурных объекта. Из пострадавших районов эвакуированы 7 837 человек, в том числе 558 детей и 262 маломобильных гражданина. Спасено 2 275 человек. В 20 пунктах временного размещения размещены 1 996 человек, в том числе 558 детей", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что сотрудники ведомства эвакуируют людей, оказывают адресную помощь населению, раздают воду и продукты. "После ухода воды из помещений и с придомовых территорий с целью избегания вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций специалисты МЧС России проводят дезинфекционные мероприятия, откачивают воду и убирают мусор. Всего обработано более 14 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в освободившихся от воды районах Херсонской области применяются мобильные комплексы информирования и оповещения населения.

"Из резерва материальных ресурсов МЧС России и со складов Росрезерва в Херсонскую область доставлены 120 единиц насосного оборудования, 105 тепловых пушек и 50 электростанций, в том числе 40 передвижных, более 150 тонн продуктов питания и более 240 тонн бутилированной воды", - заключили в МЧС.