17 июня, 02:50

В Москве суд изберет меру пресечения мужу актрисы Бабушкиной

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому и приобретении наркотиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следствие планирует в субботу попросить один из столичных судов избрать меру пресечения в отношении супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По результатам следственных действий следователи планируют обратиться сегодня в один из столичных районных судов с просьбой об избрании меры пресечения в отношении Андрея Гацунаева, накануне ставшего фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому и приобретении наркотиков в Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее Замоскворецким межрайонным следственным отделом СУ по Центральному административному округу СК России по Москве в отношении Гацунаева было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

По данным следствия, в пятницу на улице Коровий Вал сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 45-летнего мужчины, в ходе осмотра в салоне был обнаружен сверток с наркотическим веществом. Мужчина, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, применил насилие в отношении сотрудника ДПС. 

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