В Олекминском районе Якутии площадь лесного пожара увеличилась до 1,4 тыс. га

К тушению возгорания привлекли порядка 180 человек

ТАСС, 17 июня. Площадь лесного пожара, обнаруженного в среду в Олекминском районе Якутии, выросла до 1,4 тыс. га, сообщается в субботу в Telegram-канале Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

"Всего действует и обслуживается один лесной пожар общей площадью 1,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального правительства, к тушению пожара привлечены порядка 180 человек - добровольцы и сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" из Ленской, Якутской, Алданской авиабаз. Задействованы три вертолета Ми-8. По западной кромке возгорания ведутся работы по прокладке минерализованных полос.

Утром в четверг площадь пожара составляла 70 га, по данным на пятницу - уже 1 тыс. га. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников сообщал, что лесной пожар тушат в 30 км от села Олом.​​​​​​