17 июня, 06:25

Reuters: в Уганде при нападении на школу погибли 25 человек

Боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" также сожгли общежитие

ТАСС, 17 июня. По меньшей мере 25 человек были убиты в результате террористической атаки на среднюю школу на западе Уганды. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, которую они распространили поздно вечером в пятницу, нападение совершили боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) в городе Мпондве. Отмечается, что также было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин.

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды союза укрылись в восточных районах ДРК. 

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