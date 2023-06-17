В ДНР сообщили о возобновлении ВСУ обстрелов Донецка

Украинские военные выпустили по Киевскому району шесть снарядов из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) после почти 10 часов паузы возобновили артиллерийские обстрелы Донецка. Это следует из информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщении в Telegram-канале представительства говорится, что в 07:20 мск украинские войска выпустили по Киевскому району города шесть снарядов из артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО

Предыдущий обстрел Донецка произошел в пятницу в 21:45 мск - тогда по городу выпустили пять 155-миллиметровых снарядов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июня ВСУ обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня, выпустив пять ракет.