В Новосибирске пять человек пострадали при столкновении легковой машины и дорожного катка

Всех травмированных доставили в больницу

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в Новосибирске в дорожный каток. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УГИБДД Новосибирска, при столкновении пострадали пять человек.

"В результате ДТП пострадали пять человек, водитель и пассажиры (двое мужчин 2002 и 2007 годов рождения, две девушки 2003 и 2009 годов рождения) автомобиля ВАЗ-2110, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения. После осмотра троих пострадавших отпустили домой", - рассказали в пресс-службе.

ДТП произошло в 05:15 (01:15 мск) в Ленинском районе Новосибирска. По предварительным данным, водитель ВАЗа врезался в дорожный каток, который двигался в попутном направлении.