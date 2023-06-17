Авиарейс Тюмень - Бишкек задержали из-за повреждения самолета при буксировке

На рейс ожидаются 143 пассажира

ТЮМЕНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Авиарейс Тюмень - Бишкек (Манас) авиакомпании Nordwind Airlines задержали из-за повреждения воздушного судна при буксировке со стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в субботу.

"17 июня 2023 года в аэропорту города Тюмени Рощино произошла задержка рейса 1479 по маршруту Тюмень - Бишкек (Манас) авиакомпании Nordwind Airlines. Причина задержки - повреждение воздушного судна при буксировке со стоянки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на рейс ожидаются 143 пассажира, 9 из них несовершеннолетние. Планируемое время вылета - 17 июня, 16:45 (14:45 мск). В настоящее время транспортным прокурором осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.