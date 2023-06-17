В Лабинском районе Краснодарского края эвакуировали больницу из-за угрозы подтопления

Больных, нуждающихся в стационарном лечении, направили в ЦРБ и другие участковые больницы

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Пациентов и медиков участковой больницы в станице Владимирской Лабинского района Краснодарского края эвакуировали из-за угрозы подтопления. Об этом сообщил глава муниципального образования Лабинский район Владимир Забураев в своем Telegram-канале.

"Вода из реки Неволька в станице Владимирской подошла к зданию участковой больницы. Принято решение эвакуировать пациентов и медиков. Больных, нуждающихся в стационарном лечении, сейчас направили в ЦРБ и другие участковые больницы района", - написал он.

По его словам, мощный ливень, накрывший Лабинский район в пятницу вечером, вновь вызвал подтопления в сельских поселениях. Так, в хуторе Привольном после дождей вода с гор сошла в русло реки Кукса, что привело к подъему реки до уровня 3,5 м при опасном явлении 1,4 м. "По предварительным данным, подтоплено девять домовладений. Была эвакуирована одна семья из шести человек, которые после спада воды вновь вернулись домой. В Вознесенском сельском поселении река Чамлык разлилась через федеральную трассу", - уточнил Забураев.

По данным властей, непогода стала причиной подтоплений около 80 дворовых территорий и 30 домовладений. Эвакуированы в соцучреждение в станицу Чамлыкскую 26 постояльцев дома социального обслуживания и пятеро сотрудников.

Дожди идут в Краснодарском крае с конца мая. За последнюю неделю в общей сложности в крае были подтоплены 16 городов и районов, вода заходила на 1,8 тыс. придомовых территорий, включая почти 900 домов. Синоптики прогнозируют ливни с грозой и возможные подъемы уровня воды в реках в Краснодарском крае до 19 июня, объявлено штормовое предупреждение.