Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 17 июня. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии.

"Поступила информация об аварийной посадке воздушного судна Ми-8 в 90 км от города Якутска, на борту находились 4 человека экипажа и 21 пассажир. Погибших пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что к месту происшествия запланирован вылет спасателей региональной поисково-спасательной базы, в готовности к реагированию на ЧП находится воздушное судно Ми-8 МЧС России с 10 спасателями ведомства.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки воздушного судна. "Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Алроса" 17 июня 2023 года. По предварительным данным, воздушное судно при выполнении рейса по маршруту Якутск - Соболох ввиду отказа редуктора совершило вынужденную посадку на открытую местность лесного массива в 90 км от города Якутска", - сообщило ведомство на своем сайте.