На западе Франции произошло второе за сутки землетрясение

Местных жителей просят не стоять близко к поврежденным зданиям

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Второй подземный толчок магнитудой 5 зафиксирован на западе Франции спустя менее 12 часов после первого землетрясения, произошедшего в пятницу вечером. Об этом сообщила в субботу префектура департамента Дё-Севр.

"Повторная сейсмическая активность магнитудой 5 ощущалась сегодня утром примерно в 04:30 (05:30 мск - прим. ТАСС) в том же районе Дё-Севр. Спасатели проводят проверки состояния зданий, особенно тех, что пострадали в результате первого толчка в пятницу вечером", - говорится в заявлении префектуры.

Местных жителей просят по возможности не стоять близко к поврежденным зданиям и дают рекомендации, как действовать в случае новых землетрясений.

Первый подземный толчок был зафиксирован 18:38 (19:38 мск) 16 июня близ коммуны Крам-Шабан на границе департаментов Дё-Севр и Приморская Шаранта. Очаг залегал на глубине 10 км. По данным Центрального сейсмического бюро Франции (BCSF), его магнитуда составила 5,8, Национальная сеть сейсмического наблюдения (RENASS) в свою очередь сообщает о магнитуде 5,3.

Власти указанных департаментов сообщили, что сейсмическая активность привела к повреждениям и частичному обрушению десятков домов, однако, по состоянию на утро субботы, погибших нет. В настоящее время проводится оценка ущерба и подсчет числа пострадавших.