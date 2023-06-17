Reuters: число жертв атаки боевиков на школу в Уганде возросло до 41

По информации правоохранительных органов, нападение совершили члены экстремистской группировки "Альянс демократических сил"

ТАСС, 17 июня. Число погибших в результате нападения боевиков на среднюю школу на западе Уганды возросло до 41. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По информации правоохранительных органов, распространенной поздно вечером 16 июня, нападение совершили боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил", связанные с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Мпондве. Отмечается, что также было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин.

Ранее официальный представитель Минобороны Уганды Феликс Кулайигье сообщил о гибели 25 человек и преследовании экстремистов, начатом армейскими подразделениями Уганды. "Наши силы преследуют врага, чтобы спасти похищенных и уничтожить группу боевиков, - написал он в Twitter. - Связанные с "Исламским государством" (организация запрещена в России) боевики убили 25 человек поздним вечером 16 июня недалеко от границы с Демократической Республикой Конго".

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды союза укрылись в восточных районах ДРК.