Генсек Интерпола предложил помощь в расследовании нападения на школу в Уганде

Боевики накануне сожгли общежитие

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Интерпол окажет все необходимое содействие в расследовании обстоятельств нападения экстремистов на школу в Уганде, в результате которого погибло более 40 человек. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь полицейской организации Юрген Шток.

"Я решительно осуждаю ужасное нападение на школу в Уганде. Мои мысли с семьей и близкими жертв. Мы по-прежнему едины в борьбе с терроризмом и окажем любую необходимую поддержку", - написал он в Twitter.

По информации правоохранительных органов Уганды, распространенной поздно вечером в пятницу, боевики экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС), связанные с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), напали на среднюю школу в городе Мпондве на западе страны. Было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин. По данным агентства Reuters, убит 41 человек.

АДС был создан на основе мусульманской секты в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству Уганды. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды союза укрылись в восточных районах Демократической Республики Конго.