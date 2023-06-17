В Приангарье задержали помощника капитана судна по делу о столкновении танкеров на Лене

По предварительным оценкам, в результате аварии в акваторию попало от 60 до 90 тонн бензина

ТАСС, 17 июня. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего 12 июня в Иркутской области на реке Лене столкновения двух танкеров, которое стало причиной загрязнения реки нефтепродуктами, сообщила в субботу пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Помощника капитана судна "Ерофей Хабаров", который допустил столкновение, задержали.

"В настоящий момент фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 247 "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", ч. 1 ст. 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена" УК РФ. Решается вопрос об избрании [ему] меры пресечения", - говорится в сообщении.

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров" (принадлежит якутской компании "ЛОРП") и ТР-901 произошло 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Произошла утечка нефтепродуктов, ее устранили в течение 30 минут. На реке выставили боновые ограждения, применили сорбенты. По предварительным оценкам, в акваторию попало от 60 до 90 тонн бензина.

Пресс-служба правительства Якутии 17 июня сообщила, что управление Роспотребнадзора по региону с 13 июня проводит ежедневный лабораторный мониторинг воды в Лене на содержание нефтепродуктов. "Пробы отбираются два раза в сутки. Отобрано 62 пробы воды. По результатам проб от 13, 14, 15 и 16 июня превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено", - сообщила в субботу во время брифинга заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Наталья Борисова, которую процитировала пресс-служба.

Пробы берут у поселков Витим, Пеледуй и города Ленска Ленского района, у Олекминска Олекминского района, у Покровска Хангаласского улуса и в Якутске.