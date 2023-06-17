В Якутск доставили пассажиров и членов экипажа Ми-8, совершившего вынужденную посадку

На борту находились четыре члена экипажа и 21 пассажир

ЯКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Всех находившихся на борту совершившего вынужденную посадку в Якутии вертолета Ми-8 пассажиров и членов экипажа доставили в аэропорт Якутска. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Все пассажиры и члены экипажа доставлены в аэропорт Якутска", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в пресс-службе регионального управления МЧС России, 17 июня вертолет Ми-8 аварийно сел в 90 км от Якутска, на борту находились четыре члена экипажа и 21 пассажир. Погибших и пострадавших нет. Вертолет авиакомпании "Алроса" выполнял заказной рейс по перевозке вахтовых рабочих, сообщили ТАСС в авиакомпании.

Воздушное судно авиакомпании "Полярные авиалинии" ранее доставило в Якутск 18 пассажиров вертолета Ми-8 авиакомпании "Алроса" после вынужденной посадки, за остальными также был направлен вертолет данной авиакомпании, проинформировали позднее в МЧС.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки воздушного судна. Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".