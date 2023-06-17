Саперы разминируют Новую Каховку, куда после разрушения ГЭС принесло боеприпасы

По словам мэра города Владимира Леонтьева, ВСУ мешают восстановлению города после подтопления, используя дроны, артиллерию, минометы и снайперов

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 17 июня. /ТАСС/. Военные инженеры разминируют улицы Новой Каховки в Херсонской области, куда после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС водой принесло боеприпасы, сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев.

"Военные инженеры занимаются дезактивацией. Мы маркируем те места, где мы встречаем мины. И саперы проходят шаг за шагом каждый метр, чтобы обеспечить безопасность", - сказал Леонтьев.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) мешают восстановлению города после подтопления, используя дроны, артиллерию, минометы и снайперов.

"Самой большой проблемой, которая от нас не зависит, является то, что нас обстреливают ежедневно. Не просто обстрелы, здесь и дроны. Больница попала и места эвакуации, места, где проводятся восстановительные работы. У нас сотрудник один сильно контужен, по счастливой случайности или божьему благословению остался живым. <...> Прибрежная зона в Корсунке обстреливается постоянно. Вот это проблема, от нас не зависящая. Тут военные уже занимаются, помогают", - рассказал Леонтьев.